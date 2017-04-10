В Черновцах собирают подписи для переименования Центральной площади на Площадь Реформации

Черновчанин Николай Гунько зарегистрировал петицию о переименовании Центральной площади на Площадь Реформации. Об этом мужчина написал на своей странице в Фейсбуке, сообщает 0372.ua.

"По примеру столицы Латвии, где недавно появилась площадь Реформации, можем пригласить на открытие площади Реформации в Черновцах президентов Украины и Германии, что гарантированно будет способствовать инвестиционной привлекательности нашего города" - пишет Николай.

"Полностью согласен с черновчанами, что ни парк на окраине города, ни улица Комарова не соответствуют уровню эпохи Реформации, которая коренным образом изменила ход мировой истории - восстановила свободу слова и ценности человеческой жизни, дала толчок развитию науки, медицины, образования, экономики, культуры и искусства", - отмечает автор петиции.

Термин "реформация" в переводе с латинского - "восстановление до надлежащего состояния". Реформация в XVI веке произошла в Германии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, скандинавских странах. По ту сторону Атлантики принципы реформации воплотили в жизнь США и Канада.

Согласно указу президента в 2017 году Украина вместе с западным миром отмечает 500-летие Реформации, разделяя ценности, воплощеные в практическую жизнь в современных наиболее развитых, в плане экономики, странах.