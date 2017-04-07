В Луцке состоится конференция "Реформация и распространение протестантизма на Волыни"

В Луцке открыт прием заявок для участия в Международной научно-практической конференции «Реформация и распространение протестантизма на Волыни», посвященной 500-летию Реформации. Конференция состоится в октябре, сообщает «Музейное пространство».

Предлагается обсуждение следующих аспектов темы:

– Реформация и ее влияние на социально-экономическую, культурно-образовательную и церковно-религиозную жизнь Украины и Волыни;

– источники и историография истории протестантизма на Волыни;

– распространение первых протестантских идей и развитие раннего протестантизма на Волыни в XVI – XVII вв.;

– колонизационные процессы и появление новых протестантских течений на Волыни в конце XVIII – XIX вв.;

– распространение позднего протестантизма на Волыни (вторая половина ХІХ – начало ХХ ст.);

– протестантские церкви на Волыни в межвоенный период и годы Второй мировой войны;

– положение протестантских конфессий на Волыни в советский период;

– протестанты Волыни в условиях независимой Украины;

– выдающиеся личности в истории протестантской церкви на Волыни.

Прием заявок и текстов статей проводится до 15 июня.

Ознакомиться с требованиями к текстам можно на сайте.

Консультации по содержательной части конференции и по организационным вопросам – по телефонам: 0332/ 74-61-40; +380992031929.

Организаторы: Луцкий национальный технический университет и Волынский областной межконфессиональный оргкомитет по празднованию 500-летия Реформации, при поддержке и в сотрудничестве с Волынской областной государственной администрацией, с Волынской областной организацией НСКУ, Волынским краеведческим музеем, Центром украинско-немецких исследований Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, Институтом культуры и истории немцев Северо-Восточной Европы (Люнебург, ФРГ), ГеттинГенским исследовательским центром (ФРГ), Историческим обществом «Волынь» (Вюрцбург, ФРГ), Институтом теологии и истории (Бонн, ФРГ).