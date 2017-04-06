В Одессе состоится костюмированная реконструкция, посвященная 500-летию Реформации

В Одесском литературном музее сегодня, 6 апреля, состоится презентация костюмированной реконструкции, посвященная 500-летию Реформации. Об этом сообщает "Южный Курьер".

Как рассказали организаторы мероприятия, это будет реконструкция точных копий исторических костюмов всей эволюции протестантизма, начиная с XVI века. Костюмы аутентичны и максимально приближены к эпохе, наряды скрупулезно восстанавливались по историческим архивам.

Напомним, в Одессе прошла Неделя протестантизма, посвященная 500-летия Реформации в Украине. На протяжении этого времени порядка 20 церквей различных протестантских конфессий знакомили одесситов со своей деятельностью, историей и традициями, а по вечерам в Кирхе (собор Святого Павла) ежедневно проходила праздничная программа, органные концерты, проповеди и ознакомительные лекции.

"Для нас это очень важное событие. Мы объединились все вместе, чтобы показать, что в Одессе есть достаточно большие протестантские общины, которые работают на благо нашего города, нашей страны", - отметил один из организаторов проекта "Одесса протестантская" Петр Сердиченко.

Организаторы подчеркивают: через реконструкцию можно наглядно увидеть, как видоизменялся образ каждые сто лет и каким стал в наши дни. Это и одежда, воссозданная по среднеевропейской моде темного, спокойного тона среднезажиточного бюргера в Германии XVI века времен Мартина Лютера, и костюм украинского шляхтича XVII века, и другие наряды.

Помимо этого, в рамках празднования 500-летия Реформации в Одессе состоятся и другие масштабные события, организованных протестантскими общинами. Так, с 12 по 15 апреля на главной улице города – Дерибасовской, пройдет большая Пасхальная реконструкция, участники которой продемонстрируют историю последних дней жизни и воскресения Иисуса Христа. А в октябре в Оперном театре состоится большой праздничный концерт.