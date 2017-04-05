Далай-лама прибыл в индийский штат Аруначал-Прадеш, несмотря на протесты Китая

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV во вторник прибыл в индийский штат Аруначал-Прадеш, часть территории которого оспаривает Пекин, несмотря на протесты китайских властей, сообщают "РИА Новости".

Далай-лама планировал прибыть в регион из соседнего штата Ассам еще утром, но из-за проливных дождей вертолет с духовным лидером на борту не смог вылететь из Гувахати. В итоге Далай-лама прибыл в регион позже, начав визит с города Бомдила. На демонстрировавшихся местным телевидением кадрах было видно, что регион действительно охвачен непогодой — Далай-лама шел в окружении охраны под несколькими зонтами.

В среду он выступит в Бомдиле перед последователями, на следующий день выступит в Диранге, а 8-10 апреля посетит город Таванг в одноименной области. Именно через это приграничный город Далай-лама в 1959 году пришел в Индию из Китая.

Этот визит в Аруначал-Прадеш станет шестым для Далай-ламы и первым с 2009 года. Пекин в преддверии визита неоднократно выступал с предостережениями индийским властям, что это может привести к ухудшению отношений двух стран. Во вторник Нью-Дели, который неоднократно отвечал на критику северного соседа, вновь обозначил свою позицию. МИД страны заявил, что "не стоит приписывать никакого дополнительного значения его (Далай-ламы) религиозной деятельности и визитам в различные штаты Индии".

"Поэтому правительство призывает не создавать искусственных противоречий вокруг его текущего визита в Аруначал-Прадеш", — заявили в МИД.