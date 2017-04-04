Далай-лама встретился с охранником, который спас его 60 лет назад

Далай-лама сказал, что он «очень, очень счастлив» встретиться с пожилым солдатом, который охранял его почти 60 лет назад, во время побега из Тибета в Индию. Об этом сообщает"Статус" со ссылкой на агентство Associated Press.

Тибетский духовный руководитель встретился с Нарен Чандра Дас, во время визита в северо-восточную Индию.

«Глядя на ваше лицо, я понимаю, что, должно быть, я тоже очень стар», - сказал он.

Впервые он встретил охранника в 1959 году после изнурительного двухнедельного похода через горы из Лхасы.

Замаскированный под солдата, Далай-лама пробрался к границе с небольшим окружением, получив заверения в помощи от Индии.

Далай-лама поблагодарил бывшего солдата, сказав, что он «очень-очень счастлив» встретить часть команды, которая проводила его в Индию.

После бегства он ненадолго остался в монастыре Таванг, прежде чем поселиться в Дхарамсале, на севере страны, где сейчас проживает тибетское правительство в изгнании.

Позже на этой неделе он посетит монастырь для обучения.

Тем временем Далай-лама заявил, что возвращение на северо-восток Индии он ощущает «как воссоединение».

«Когда я возвращаюсь в район Таванга, я вспоминаю о свободе, которую я испытал впервые (в 1959 году). Это стало началом новой главы в моей жизни», — цитирует его агентство Associated Press.