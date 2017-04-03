На Черниговщине появились три церкви "харизмантов"

Недавно зарегистрированы уставы религиозной организации «Харизматическая религиозная община полного Евангелия «Возрождение» в трех городах Черниговской области. Об этом сообщает Чeline со ссылкой на распоряжение председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича.

«Харизматическая религиозная община полного Евангелия «Возрождение» в городе Чернигове» появилась в Чернигове, Нежине и Прилуках.

Харизматы – это евангельское движение в христианстве, сформировавшееся под влиянием пятидесятничества. Считается, что в мире больше 600 миллионов пятидесятников и харизматов. Именно столько христиан идентифицируют себя как последователей этого течения. По данным экспертов, в мире насчитывается 140 миллионов католиков-харизматов. Человека будут определять, как «харизмата», если он сам отождествляет себя с харизматическим движением, участвует в характерных им переживаниях, читает их литературу, ходит на харизматичные сборы, привлекается к элементов богословия и образа жизни, вытекающие из этого движения.

***Религиозные организации харизматических церквей в Украине составляет примерно 14 % от общего количества протестантских общин Украины, или 4 % общегосударственной сети религиозных организаций. Следовательно, прослеживается тенденция к увеличению на протяжении последних 4 лет удельного веса харизматических религиозных организаций в общегосударственной составляющей.