В Одессе обсудили историю и перспективы Реформации

В Одессе прошел круглый стол на тему «500 лет Реформации и современные вызовы Украины». В мероприятии приняли участие ученые и специалисты научных и образовательных учреждений, общественные и религиозные деятели, сообщает "Одесса медиа".

В рамках круглого стола для участников и слушателей состоялась презентации уникальных архивных изданий по истории Реформации и реформатских течений, хранящихся в фонде отдела редкой книги педуниверситета.

В процессе обсуждения исторического наследия Реформации для социально-экономического развития ведущих экономик мира был поднят вопрос практического применения принципов Реформации для возрождения Украины.

Пастор Евангельской Реформатской пресвитерианской церкви Валерий Задорожный раскрыл духовную суть протестантской трудовой этики и подчеркнул, что эти принципы способствовали экономическому развитию и процветанию тех регионов Европы, где был принят протестантизм, а честный труд, в котором проявляется творчество человека, является достойным и славным средством прославления Бога.

Организаторы сделали основной вывод: идеи и принципы Реформации можно и нужно практически воплощать в Украине. Возможно, именно современная Реформация Украины – это один из основных путей, который может привести Украину к общественному миру и экономическому процветанию.