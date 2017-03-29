В Луцке на территории зеленой зоны будут строить армянскую церковь

В Луцке 28 марта во время заседания горисполкома принято решение разрешить строительство церкви для армянской общины, сообщает "ВолиньІnfo".

Заместитель городского головы Юрий Моклиця напомнил, что на сессии горсовета территории, на которой будет строится церковь, был присвоен статус зеленой зоны. Моклиця призвал не поддерживать проект решения.

Представитель армянской общины, староста «Сурб Саргис» Украинской Епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Михаил Антонян пообещал сохранить во время строительства каждый кустик.

По его словам, их организация действует уже пять лет, а два года назад, когда решили строить церковь, то участок был еще не в зеленой зоне. Он подчеркнул, что это будет не развлекательный комплекс. Антонян отметил, что община хочет иметь свой уголок.