В Ровно 500-летия Реформации отмечали, убирая город

Десятки верующих из разных церквей Ровенщины убирали сердце города Ровно – реку Устю. Более 200 человек вместе взялись делать доброе дело для города, сообщает "Ритм ТВ".

"Хотя реформация в церкви состоялась пол тысячи лет назад, сегодня это событие стоит отмечать", – говорят христиане. А сделать город чистым – лучший способ празднования.

Организаторы масштабной уборки довольны результатом, ведь подключилась и молодежь.

Инициативу Всеукраинского Совета о праздновании реформации поддержал Президент Украины Петр Порошенко. Он подписал соответствующий указ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации». Местные жители кроме торжеств присоединились к празднику еще и своими трудолюбивыми руками.