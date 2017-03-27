В Китае буддистский монах усыновил 21 ребенка от женщин, которых он отговорил от аборта

Буддистский монах Даолу из городского округа Наньтун в восточной части Китая с 2012 года занимается тем, что отговаривает беременных незамужних женщин от аборта, обещая самостоятельно воспитать их детей. Сейчас на попечении монаха находится 21 ребенок, об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на портал The Global Times.

По словам самого Даолу, к нему регулярно приходят отчаявшиеся матери, чтобы рассказать о своей печальной ситуации. Поняв, что таких женщин очень много, для упрощения коммуникации монах решил использовать социальные сети, такие как QQ и WeChat. Он предлагал женщинам приют и убеждал их сохранить ребенка.

"Другие монахи спрашивают меня, зачем я это делаю. Если честно, то помимо спасения жизней, я хочу воспитать из детей монахов как я, чтобы они продолжили мое дело. Но я не буду их заставлять. Когда они вырастут, они смогут сами принять решение", - подчеркнул Даолу.

Для того, чтобы помогать детям, он превратил собственный дом в храм. До того, как стать монахом, Даолу занимался международной торговлей, и сбережения с того времени пришлись ему очень кстати.

Однако, не все в его деятельности гладко. Так, недавно его обвинили в том, что усыновленные им дети - на самом деле его, от многочисленных женщин. Кроме того, согласно китайскому закону от 2014 года, дети, от которых отказались матери, не могут быть усыновлены незарегистрированным религиозным группам, организациями или священниками. Постановление Министерства гражданской администрации КНР и Госуправления Китая по делам религии касалось всех религиозных лиц, а также интернатов, которые они возглавляют. Религиозные деятели, которые желают усыновить детей, должны подавать заявления в ведомство гражданской администрации. Если условия содержания ребенка не будут соответствовать установленным нормам, то ребенка передадут опекуну или государственному интернату.

В случае с Даолу местная полиция уже заявила, что его храм не соответствует строительным нормам, приют не отвечает необходимым требованиям, а сами усыновления нельзя считать незаконными. Правоохранители считают, что дети, от которых отказались матери, должны отправиться в приют. Впрочем, пока что власти не отбирают детей у монаха.

Сам буддист не придает значения скандалам, а больше беспокоится насчет того, что 14 из 21 детей, находящихся под его опекой, не имеют регистрации по месту жительства, а потому не могут посещать школу или врачей. Сейчас он сфокусирован на решении этой проблемы.