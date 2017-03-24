В Запорожской области появится уникальное буддийское сооружение

В Запорожской области в скором времени будет возведена буддийская ступа, об этом сообщает "Голос" со ссылкой на информацию со страницы в Фейсбук депутата областного совета Олега Бурякя.

В селе Терпенье 20 марта была проведена торжественная церемония, которая предшествует закладке культового сооружения буддистов — ступы Мира. На торжестве присутствовал лично прилетевший из Японии буддийский учитель Дзюнсэй Тэрасава.

Напомним, что одна из ступ находится в месте силе на острове Хортица. К ней съезжаются буддисты со всего мира.