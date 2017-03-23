В Ватикане состоится международная конференция, посвященная 500-летию Реформации

С 29 по 31 марта в Ватикане пройдет международная научная конференция, посвященная 500-летию Реформации, сообщает "Сибирская католическая газета".

Форум организован Папским комитетом исторических наук. В его рамках речь пойдет о Мартине Лютере и феномене Реформации в историко-церковном контексте.

Завершится форум экуменическим круглым столом на тему: «Перспективы встречи и пересечения двух разделенных путей». В нем примет участие бывший председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер, генеральный секретарь Международной богословской комиссии отец Серж Томас Бонин, лютеранские пасторы из Германии и Норвегии, журналисты-ватиканисты из изданий «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и «La Stampa».Участники конференции — историки и теологи из Ватикана, Италии, Испании, Германии, Франции, Голландии и Мексики.

30 марта также в рамках конференции состоится концерт под названием «Музыка Реформации: Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Иоганн Генрих Шейдеман».