В Одессе неделя протестантской культуры началась с митинга, который едва не перерос в драку

15:18, 22 марта 2017
Другие религии
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Фото: dumskaya.net

Неделя протестантской культуры в Одессе, посвященная 500-летию знаменитого демарша Мартина Лютера, началась с неприятных разборок. Представители нескольких приходов Немецкой (НЕЛЦУ) евангелически-лютеранской церкви Украины провели митинг перед зданием кафедрального собора Святого Павла. Мирный пикет едва не перерос в драку, сообщает новостной сайт "Думская".

Протестанты пришли под Кирху, протестуя против действий нынешнего предстоятеля НЕЛЦУ. Они обвиняют епископа Сергея Машевски в узурпации власти, рейдерском захвате общины как юридического лица, увольнении неугодных и захвате помещений общин области.

Фото: dumskaya.net

По словам пикетчиков, именно из-за действий Машевски, материнская Евангелически-лютеранская церковь Баварии, на чьи средства была некогда воссоздана одесская Кирха, прекратила контакты со своей дочерней организацией в Украине. За свой счет спасти храм от возможного разрушения (в 2015 году здание накренилось на 10 сантиметров в результате прорыва теплотрассы) НЕЛЦУ не в состоянии.

"За время своей работы Машевски успел изгнать из церкви 2/3 служителей, более половины всех общин, занимается захватом зданий и распродает имущество. Он выстраивает вертикаль власти, хотя протестантская церковь по своей структуре управления всегда была демократической. Все комитеты, которые раньше контролировали расход средств епископатом, упразднены, а контакты с иностранными донорами разорваны", — рассказал бывший пастор общины села Петродолинское Александр Гросс.

По словам пастора, действующий епископ ведет свою каноническую деятельность незаконно, так как, являясь гражданином Германии, не получил от Минкульта соответствующего разрешения.

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