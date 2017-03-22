В США неизвестный погасил ипотечный кредит баптистской церкви и ее долги на сумму $4 млн

Неизвестный человек помог баптистской церкви в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) полностью выплатить ипотечный кредит и погасить задолженность в размере $4 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал Fox News, которому настоятель храма Ричард Дент рассказал о щедром пожертвовании.

"Нам позвонили из банка Citizens Bank и сказали, что ипотечный кредит погашен. Это было подлинное благодеяние. Мы такого не ожидали и верим, что без вмешательства Бога ничего бы не произошло", - рассказал пастор.

Он также сообщил, что во время воскресной службы на глазах прихожан сжег документы по ипотеке храма. "Вот она, ипотека. Мы сожгли ее в присутствии всех", - сказал настоятель.

26 февраля верующие в торжественной обстановке отметили 114-ю годовщину со дня открытия церкви.

Пастор Дент также отметил, что после всех выплат от денег неизвестного дарителя осталась определенная сумма. Ее решено израсходовать на ремонт здания, а также на покупку дополнительных микроавтобусов, которые необходимы для перевозки престарелых и немощных верующих в церковь и на прием к врачам.