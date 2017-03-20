В Черновцах парку "Реформации" вернули старое название - "Октябрьский"

Парк "Октябрьский" не будут переименовывать в парк "Реформации" по случаю празднования 500-летия Реформации. Название парка возвращено. Об этом сообщает" Буковинская правда со ссылкой на общественную активистку Анну Дутчак.

"Уважаемые Черновчане! Согласно решению суда, сегодня было отменено решение Черновицкого городского совета относительно его переименованию в парк "Реформации". Поздравляю и спасибо всем, кто присоединился к данному процессу!", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января депутаты городского совета по случаю 500-летия Реформации решили переименовали "Октябрьский" в парк "Реформации". Однако горожане были категорически против такого переименования.

В частности, черновчане зарегистрировали несколько петиций с просьбой не переименовывать парк.