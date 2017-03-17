Стартовал прием заявок на конкурс "Песни года в украинском христианстве"

Открыт прием заявок на конкурс «Песни года в украинском христианстве», который посвящен празднование 500-летия Реформации, сообщается на сайте конкурса.

Ежегодное награждение «Песни года в украинском христианстве» состоится 30 апреля. В течении года отборочная комиссия проводит мониторинг и оценку песенной жизни Украины и ближнего зарубежья.

Цель номинации: развитие христианской музыкальной культуры в Украине, привлечение интереса к достойным, талантливым исполнителям, а так же сотрудничество, платформа для общения деятелей музыкальной культуры.

Критерии конкурсного отбора: песня-номинант должна быть авторской, написанной либо обнародованные не раньше чем на протяжении последних 2 лет. Песня должна содержать христианский смысл. Произведение должно быть не примитивным как музыкально, так и текстово. Оно должно быть мелодически сложным. Язык: украинский, русский.

10 лучших отобранных христианских исполнителей (солистов, групп) выступят на концерте в Киеве, в Украинском доме.

Исполнители должны петь вживую. Победитель определяется жюри и зрительским голосованием. Также, на усмотрение участников, они могут спеть дополнительно одну песню вне конкурса.

Выбранную песню (видео, аудио), краткую информацию о исполнителях и о песне-номинанте, 3 фото исполнителей, видеоклипы нужно отправить на электронный адрес: info@best-song.com.ua до 15 апреля.