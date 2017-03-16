В Индонезии буддистов подвергли наказанию палками

В Индонезии, в провинции Ачех, впервые подвергли наказанию палками двух буддистов, сообщает Сегодня со ссылкой на AFP.

Подсудимые получили 7 и 9 ударов палками соответственно.

Мужчин обвинили в организации подпольных петушиных боев, на которых принимались денежные ставки.

Оба фигуранта являются этническими китайцами и принадлежат к меньшинству населения территории, которое исповедует буддизм.

Ачех является единственной провинцией Индонезии, где действуют законы шариата. Они вводились в период с 2005 по 2013 год и формально распространяются не только на местных мусульман, но и на жителей Ачеха иных вероисповеданий, а также на туристов.

В провинции запрещено распитие алкоголя, сексуальный контакт между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, запрет на появление на людях с непокрытой головой и ношение женщинами облегающих брюк.

Нарушителям грозит порка тростниковым прутом.