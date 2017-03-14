В Германии протестанты совместно с католиками отметили 500-летие Реформации

В Германии католики и протестанты 12 марта отпраздновали 500-летний юбилей Реформации, которая в 1517 году разделила западное христианство на разные конфессии. Этому поспособствовали опубликованные Мартином Лютером «95 тезисов», сообщает инфрмационное агенство REGNUM.

В знак примирения, в немецком городе Хильдесхайме, в церкви Святого Михаила, прошла праздничная служба, где присутствовали более 400 представителей политики и церковных служителей. Среди них была канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Германии Йоахим Гаук, президент Бундестага Норберт Ламмерт и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

«Примирение — это знак двигаться вперед, а не оглядываться назад. Мы не должны позволять конфликтам прошлого брать верх над настоящим», — сказал Йоахим Гаук. Он похвалил взаимодействие представителей двух христианских конфессий.

«Католики и протестанты не должны забывать, что они есть друг у друга, и благодарить Бога за это», — сказал председатель Евангелистической церкви Германии Хайнрих Бэдфорд-Штром.