Буддистский монах, признанный самым счастливым человеком мира, раскрыл секрет счастья

Как достичь гармонии и внутреннего комфорта, рассказал прозванный "самым счастливым человеком на Земле" тибетский монах Матье Рикар. При этом в интервью журналу GQ он признался, что прозвище его огорчает, но он ежедневно работает, чтобы стать еще счастливее, сообщает АМИЦ.РУ.

Как пишет РИА Новости, свое прозвище 70-летний Матье Рикар получил в 2008 году, когда согласился на участие в исследовании нейробиолога Ричарда Дэвидсона. Ученый подключил к голове монаха 256 датчиков. Сканирование показало очень высокий уровень излучения участка мозга, который отвечает за сознание, внимание, обучение и память. Нейробиолог утверждает, что такое он видел впервые. Дэвидсон заявил, что такая активность мозга позволяет монаху иметь "аномально большой потенциал для счастья и пониженную склонность к проявлению негатива".

Монах сначала пытался скрыться от внезапно свалившейся на него славы. Он утверждал, что знает людей, которые более счастливы. За советом Рикар обратился к Далай-ламе. И тот ответил, что мир нуждается в нем. "Если они хотят, чтобы ты был самым счастливым человеком, то будь им", — сказал Далай-лама тибетскому монаху.

Матье Рикар написал несколько книг о том, как достичь счастья. Особенно популярной стала книга "Монах и философ".

Главным для достижения счастья, по мнению Рикара, является способность избегать сравнений. "Да, мы не сравниваем себя с Биллом Гейтсом. Но зато сравниваем себя со своими соседями. Но зачем вообще это нужно?!", — говорит монах. По его словам, именно сравнение себя с кем-то является "убийцей счастья".

По словам монаха, счастье — это умение, которому "нужно научиться". Рикар советует каждый день по 15 минут тренировать свой ум, думая только о хорошем. Получить положительные эмоции, по мнению монаха, можно с помощью доброжелательности и альтруизма.