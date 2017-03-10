В Индии готовятся отмечать индуистский празник Холи

Холи или Фестиваль красок — ежегодный индуистский празник-фестиваль, посвященный встрече весны. В 2017 году Холи будут праздновать с 10 по 19 марта. Основными днями праздника станут 12, 13 и 14 марта, сообщают «Аргументы и Факты в Белоруссии».

Фестиваль красок проходит в начале весны в течение нескольких дней. В индуистском календаре Холи, как правило, выпадает на Пхалгун Пурнима, что в переводе с хинди означает полнолуние.

В различных областях Индии этот праздник и связанные с ним обряды трактуются по-разному. Например, еще с древности фестиваль связывают с мифом о противостоянии богов Шивы и Камы и последующим воскрешением последнего. Более современная интерпретация торжества (наиболее популярна на севере страны) отсылает к истории демоницы Холики, чье чучело традиционно сжигают на костре в один из дней праздника.

В рамках фестиваля, помимо сожжения чучела Холики, предусмотрено и осыпание друг друга цветным порошком. Данная традиция также связана с индуистской мифологией. По одной из легенд, юный бог Кришна раскрашивал свое лицо цветным порошком, чтобы его возлюбленная — смертная девушка Радхи — не боялась его нечеловеческого облика.