Запорожские студенты обсудили 500-летие Реформации

В Центре национальных культур "Созвездие" Запорожской областной универсальной научной библиотеки прошел "круглый стол", посвященный празднованию в Украине 500-летия Реформации, сообщает МИГ.

Мероприятие прошло при поддержке Департамента культуры, туризма, национальностей и религий облгосадминистрации. Участниками мероприятия стали руководители протестантских религиозных общин города, школьники и студенты ЗНТУ.

Яков Брынза, пастор церкви "Возрождение" и представитель областного оргкомитета по празднованию 500-летия Реформации, рассказал об актуальности такого понятия как реформация сейчас.

С докладами выступили председатель Церковного совета Евангелической менонитской общины Борис Леткеман и преподаватель Запорожского Библейского колледжа Кен Сирз. Они рассказали молодым людям об исторических, экономических, политических причин Реформации и важности духовной жизни в современном мире.

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии ЗНТУ Владислав Волобуев остановился на исторических аспектах и параллелях событий 500-летней давности и современной истории.