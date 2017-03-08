Бельгийский пастор открыл в церкви паб

Настоятель церкви в одном из сел на западе Бельгии решил позволить прихожанам выпивать в здании церкви алкогольные напитки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Deutsche Welle.

Это либеральное решение пастор принял после того, как в населенном пункте закрылся последний паб.

Как отмечается, у настоятеля нового питейного заведения есть два условия к посетителям. Во-первых, употреблять алкоголь только после окончания службы, а во-вторых, стараться воздержаться от песен и танцев.