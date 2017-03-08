Бельгийский пастор открыл в церкви паб
10:31, 08 марта 2017Другие религии
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Фото: twitter.com
Настоятель церкви в одном из сел на западе Бельгии решил позволить прихожанам выпивать в здании церкви алкогольные напитки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Deutsche Welle.
Это либеральное решение пастор принял после того, как в населенном пункте закрылся последний паб.
Как отмечается, у настоятеля нового питейного заведения есть два условия к посетителям. Во-первых, употреблять алкоголь только после окончания службы, а во-вторых, стараться воздержаться от песен и танцев.
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