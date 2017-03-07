В Минске открылась выставка уникальных святынь буддизма XVIII - XX веков

У минской публики есть возможность впервые увидеть частную коллекцию буддистского сакрального искусства — бронзовые скульптуры и живописные иконы XVIII - XX веков, чудом спасенные во времена религиозных гонений, сообщает sputnik Беларусь.

"Неслучайно название выставки "Путь в Шамбалу" сопровождается емким слоганом "Иконы буддизма из огня коммунизма". Выставка показывает сакральное буддистское искусство, а "огонь коммунизма" — это намек на то, что предметы практически по счастливой случайности были спасены от уничтожения во время гонений на буддизм в XX веке со стороны советской власти", — рассказал научный сотрудник Национального художественного музея, востоковед Никита Монич.

Руководитель галереи "Дом картин" Ольга Клип добавила: "Нынешнее достижение галереи состоит в том, что сейчас Минск может увидеть частную коллекцию. Она формировалась на протяжении 30-ти лет. Но прежде чем попасть в Бурятию, а потом в руки частного коллекционера — господина Высоцкого, многие экспонаты побывали в Монголии, Китае, Непале, Тибете. Это действительно очень широкий географический ареал. И сейчас собранные вместе, они предстали перед минскими зрителями".

Помимо скульптуры, на выставке "Путь в Шамбалу" представлена и живопись — так называемые "буддистские тангки". Многие изображения не просто намоленные, местами они подкопчены дымком буддистских храмов. По мнению кураторов, этот налет как раз и передает глубину веков.

"Иконы буддизма — это не метафора, это действительно сакральные изображения, которые создавались по не менее выверенным канонам, чем близкая нам православная иконопись", — уточнил Никита Монич.

Выставка "Путь в Шамбалу" в Доме картин будет работает в Минске до 16 апреля.