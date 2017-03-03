Тело короля Таиланда, который умер в прошлом году, сожгут по буддийскому обряду в декабре

Церемония прощания со скончавшимся в октябре прошлого года королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой Девятым) и кремации его останков назначена на конец декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Король Пхумипхон Адулъядет, царствовавший в Таиланде более 70 лет скончался 13 октября 2016 года. После смерти монарха в стране был объявлен траур сроком на один год. С момента установки церемониальной урны с бальзамированным телом короля в тронном зале Дусит Маха Прасат в октябре 2016 года более 5 миллионов человек посетили тронный зал, чтобы проститься с усопшим монархом.

1 марта было принято решение о проведении пятидневной церемонии прощания и кремации останков покойного монарха 25-29 декабря 2017 года.

В первый день прощания состоится буддийский ритуал с участием членов королевской семьи.

Во второй день тело монарха будет перевезено на Главную площадь Бангкока (Санам Луанг) и помещено внутрь погребального костра, представляющего собой многоярусную конструкцию из дерева ценных пород в виде культового сооружения, напоминающего индуистский храм, и символизирующего гору Меру, центр вселенной и обитель индуистских богов.

На второй день траурных мероприятий состоится и кремация тела.

Третий день церемоний будет посвящен сбору кремированных останков.

На четвертый день состоится буддийский ритуал молитвы за душу усопшего.

На пятый день состоится церемония жертвования пищи буддийским монахам и церемония захоронения урны с прахом в усыпальнице королей династии Чакри.