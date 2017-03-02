На Тернопольщине 500-летие Реформации отмечают певческим конкурсом
16:19, 02 марта 2017Другие религии
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Фото: narodna-pravda.te.ua
В Тернопольской области по случаю 500-летия Реформации организовали конкурс «Красивая песня для Иисуса». Вокалисты соревнуются за лучшее исполнение произведения христианской тематики, сообщает Народная правда.
Конкурс «Красивая песня для Иисуса» состоит из 4 этапов. Для участия в первом этапе необходимо было спеть общую христианскую песню, для второго отбора нужно подготовить песню-молитву за Украину, для третьего — произведение Пасхальной тематики, и для четвертого — песню о Реформации.
Среди условий — песня должна быть на украинском языке христианского содержания. Ограничений относительно возраста или принадлежности к определенной церкви нет.
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