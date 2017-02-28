Евангельский пастор-мэр Рио-де-Жанейро спровоцировал скандал на карнавале
16:39, 28 февраля 2017Другие религии
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Фото: kordon.com.ua
В этом году фестиваль танца в Рио-де-Жанейро начался со скандала. Мэр города, евангельский пастор Марсело Кривелли, который по традиции должен был передать символический ключ королю карнавала Момо, вначале отложил начало шоу, а затем вовсе не пришел на его открытие, сообщает Лига Новости.
Кривелли сослался на болезнь жены и прислал вместо себя главу агентства по туризму, при том, что бывший мэр города Эдуардо Паэс главное событие года не пропустил ни разу.
Таким образом ежегодный карнавал в Рио чуть было не отменили. Он начался на пять часов позже.
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