Евангельский пастор-мэр Рио-де-Жанейро спровоцировал скандал на карнавале

В этом году фестиваль танца в Рио-де-Жанейро начался со скандала. Мэр города, евангельский пастор Марсело Кривелли, который по традиции должен был передать символический ключ королю карнавала Момо, вначале отложил начало шоу, а затем вовсе не пришел на его открытие, сообщает Лига Новости.

Кривелли сослался на болезнь жены и прислал вместо себя главу агентства по туризму, при том, что бывший мэр города Эдуардо Паэс главное событие года не пропустил ни разу.

Таким образом ежегодный карнавал в Рио чуть было не отменили. Он начался на пять часов позже.