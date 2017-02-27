В Краматорске кришнаиты бесплатно раздают еду на рынке

В Краматорске вот уже почти 20 лет бесплатно готовят пищу для больных и нуждающихся кришнаиты из Международной организации “Харе Кришна, пища жизни”. Традиционно пищу раздают в больницах. Но сейчас преданные из общества “Сознание Кришны” начали раздавать еду и на перекрестке улиц, где стихийно образовался "блошиный рынок", сообщает интернет-издание "Технополис".

Вдохновительницей и организатором этого благотворительного дела, а заодно и шеф-поваром, является матушка Вандана Дэви Даси, в миру Валентина Хоменко, волонтер службы милосердия международного фонда Шрилы Прабхупады.

"Наша цель - помочь нуждающимся, чтобы люди были довольны. Возможно, это поможет нам вдохновить людей бескорыстно заботиться друг о друге", - говорит она.

На рынке обычно стоят со своим нехитрым скарбом люди бедные, и тарелка вкусной каши с овощами и горячий чай с вкуснейшей выпечкой им точно лишними не будут.

Привезенную волонтерами еду разбирают быстро. Кришнаиты этому только рады - люди должны получать помощь от тех, кто может ее дать, это естественно для нормального человека - быть сострадательным.