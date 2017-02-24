К 500-летию Реформации в Национальной академии внутренних дел провели тематическое мероприятие

Кафедрой гуманитарных и общеправовых дисциплин юридическо-психологического факультета Национальной академии внутренних дел (НАВД, город Киев) 21 февраля были проведены кафедральные чтения на тему «Мартин Лютер и формирование цивилизованных рыночных отношений в современной Украине». Это мероприятие посвящено празднованию 500-й годовщины Реформации в Европе, которая связана с личностью Мартина Лютера, сообщает сайт 500 лет Реформации.

Мартин Лютер заложил идейно-духовные основы современного предпринимательства и цивилизованного рынка. Под влиянием Реформации частично проходил процесс становления европейских наций и национальных культур. Украина в этом процессе не была в стороне.

На кафедральных чтениях ученики, участники чтений факультета №2 НАВД в своих научных докладах раскрывали основные проблемы становления и развития реформаторского движения, его влияние на украинский национальный процесс, особое значение идей Реформации современного процесса создания украинского государства.