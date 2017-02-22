В Луцке расскажут об истории и последствия Реформации

В Луцке состоится мероприятие "Реформация – движение, изменившее мир". Организаторы приглашают историков и педагогов Луцка и области ознакомиться с историческим и богословским контекстом Реформации и последствиями исторического события, сообщает волынское интернет-издание "Конкурент".

Поощрять присутствующих реформировать сферу образования будут: доктор богословия, главный редактор журнала "Богомыслие", автор двомовника "Двадцать веков христианства", пастор церкви, капеллан Сергей Санников, а также доктор богословия, проректор Украинского гуманитарного института Феликс Понятовский.

Организует событие Волынский областной межконфессиональный оргкомитет по празднованию 500-летия Реформации. Мероприятие состоится при поддержке Управления образования, науки и молодежи Волынской ОГА и Управления образования Луцкого городского совета.

Мероприятие состоится 24 февраля в 10:00 часов, по адресу г. Луцк, ул. Шопена,18.