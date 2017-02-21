Епископ лютеранской церкви получил премию мира Нивано

Епископ Евангелическо-лютеранской Церкви в Иордании и Святой земле Муниб Юнан стал 34-м лауреатом премии Нивано. Награда присуждена за вклад в диалог между различными религиозными общинами Святой земли и борьбу за мир, об этом сообщает Благовест ИНФО.

Вручение премии состоится 27 июля в Токио. Лауреат получит памятную медаль и денежную сумму.

Премия Нивано названа в честь основателя буддийской организации «Риссё Косэй-кай» Никкё Нивано (1906-1999), активного борца за мир и за развитие сотрудничества между разными религиями.

***Муниб Юнан родился 18 сентября 1950 года в Иерусалиме в семье арабских христиан антиохийской традиции, перешедших в протестантизм, пишут английская и французская Википедия. В 1969-76 изучал богословие в Финляндии, позже – в США.

В 1980 женился, имеет трех детей и несколько внуков. Его супруга Суад – директор школы для слепых в Бейт-Ханине.

В 1976 стал пастором, служил в Иерусалиме, Бейт-Джале и Рамалле. В 1990 стал председателем синода Евангелическо-лютеранской Церкви Иордании и Святой земли, а в 1998 – епископом ЕЛЦИСЗ.

Муниб Юнан принимает активное участие в экуменической и межрелигиозной деятельности.

В 2010 он был избран президентом Всемирной лютеранской федерации.

В 2002 он был одним из религиозных лидеров – христианских священнослужителей, шейхов и раввинов, – подписавших Александрийскую декларацию с призывом к миру на Святой земле, которая почитается последователями трех монотеистических религий.

В прошлом лауреатами премии Нивано становились, в частности, бывший генеральный секретарь Всемирного совета Церквей пастор Филип Поттер (1986), Всемирный исламский конгресс (1987), ирландская община Корримила (1997), итальянская община св. Эгидия (1999), Мирная инициатива религиозных лидеров региона Ачоли, Уганда (2004), швейцарский богослов Ханс Кюнг (2005), ассоциация раввинов за права человека (2006), иорданский принц Хасан Бен Талал (2008), активистка из Индии Эле Рамеш Бхатт – индуистка по вероисповеданию и последовательница учения Махатмы Ганди (2010), нигерийская женщина-пастор Эстер Ибанга (2015), многие другие известные деятели.