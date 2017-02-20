У храма в Таиланде произошло столкновение полиции с буддийскими монахами

Столкновение полиции с буддийскими монахами произошло 20 февраля у ворот храмового комплекса Ват Тхаммакай в Таиланде, пострадала одна из прихожанок храма, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Кхом Чат Лык".

Монахи попытались утром в понедельник прорвать полицейский кордон, выставленный у одних из ворот храма для предотвращения притока прихожан на его территорию для защиты монахов и бывшего настоятеля Пхра Тхаммачайо, объявленного в розыск по обвинению в содействии коррупции и приеме пожертвований деньгами, полученными в результате мошенничества, в размере около 40 миллионов долларов.

Женщина 54 лет случайно оказалась в гуще столкновения, была сбита с ног, упала под ноги дерущимся и получила множественные травмы. Ее немедленно доставили в больницу.

На прошлой неделе тысячи полицейских были направлены на проведение обыска на территории храма, занимающей 400 гектаров. Обыск занял два световых дня (ночные обыски в Таиланде не проводятся), однако найти объявленного в розыск и заочно арестованного монаха полицейским не удалось.

Утром в понедельник власти объявили, что отключат подачу электричества и воды на территорию храма "для облегчения розыска". Руководители розыскной операции, ведущие сотрудники Департамента особых расследований (ДОР), считают, что Пхра Тхаммачайо все еще находится на территории Таиланда и прячется в окрестностях храма.

Сторонники буддийского течения и монашеского ордена Тхаммакай, основанных в 1972 году Пхра Тхаммачайо, съезжаются в "осажденный" храм со всей страны, чтобы защитить своего духовного лидера. Представители храма отрицают все обвинения в адрес Пхра Тхаммачайо.