В одном из крупнейших буддийских храмов Таиланда произошел обыск

Сотрудники департамента особых расследований (ДОР) Таиланда 16 февраля начали обыск помещений, в которых, по их сведениям, может скрываться настоятель одного из крупнейших и известнейших в стране буддийских монастырей — храма Ват Тхаммакай, сообщает РИА Новости.

В четверг после нескольких месяцев противостояния с монахами и прихожанами представители власти беспрепятственно вошли на территорию храма, настоятеля которого обвиняют в соучастии коррупции и получении от прихожан денег, добытых преступным путем.

Обыск в монастыре планировался еще в прошлом году. Но провести его стало возможно лишь после того, как в среду вечером премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча подписал особый приказ, которым территория храма была объявлена открытой для проверки органами правопорядка в рамках расследования обвинений против настоятеля монастыря, Пхра Тхаммачайо. Генеральный директор ДОР, полковник Пхайсит Вонгмыанг вместе с начальником главного управления региональной полиции Бангкока и соседних провинций генералом Чантхепом Сесаветом, с приказом премьера в руках, провели часовые переговоры со старшими монахами монастыря, после чего путь на территорию Ват Тхаммакай был им открыт.

В течение последних 6 месяцев сотрудники ДОР и полицейские, имея на руках постановление на арест Пхра Тхаммачайо, не могли войти на территорию храма, опасаясь кровопролития: прихожане Ват Тхаммакай сотнями, а в некоторые дни тысячами собирались в храме и у его ворот, создавая его настоятелю «живой щит». Лидеры прихожан были настроены решительно и были готовы оказать сопротивление властям в любой момент.

Приказ премьера был издан в соответствии со статьей 44 временной конституции Таиланда, дающей чрезвычайные полномочия главе кабинета и Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями, пришедшее к власти в 2014 году в результате государственного переворота), и на этот раз монахам и прихожанам храма пришлось подчиниться.

Территория буддийского храма по тайским традициям священна и не должна быть ареной мирских конфликтов. Пользуясь этим правилом, в Таиланде разорившиеся бизнесмены часто уходят в монахи на длительное время (монашество в таиландском буддизме не пожизненное), и кредиторам приходится навещать их в храме и униженно просить отдать долг по возвращении в мир.