Далай-лама считает, что молитвы нужно подкреплять делами и тренировкой ума

В Хайдарабаде, штат Телангана (Индия), состоялось открытие южно-азиатского отделения «Центр за этику и ценности, ведущие к трансформации». Это совместная инициатива Центра, работающего на базе Массачусетского технологического института и правительства штата, сообщает РИА Калмыкия.

Его Святейшество и губернатор Теланганы Нарасимхан торжественно заложили первый камень будущего здания и посадили несколько саженцев, которые будут украшать территорию комплекса. В церемонии также приняли участие заместитель главного министра Мохаммад Махмуд Али и министр промышленности и технологий Калванкутла Тарака Рама Рао.

Губернатор заметил, что по индуистскому обычаю следует вознести молитвы о мире. Его Святейшество согласился, однако добавил, что молитвы нужно подкреплять делами, в том числе, тренировкой ума.

На расположенном неподалеку открытом стадионе выставочного комплекса «Хайтекс» досточтимый Тензин Приядарши, основатель «Центра за этику и ценности, ведущие к трансформации» под эгидой Далай-ламы, поприветствовал около тысячи собравшихся под гигантским навесом, а также 15 тысяч зрителей, следящих за встречей через прямую интернет-трансляцию.

Его Святейшество начал свое обращение привычными в его устах словами: «Я всегда называю людей, пришедших на встречу со мной, братьями и сестрами, потому что считаю себя просто одним из 7 миллиардов человек. Мы все члены одной большой человеческой семьи. Мы все – короли и королевы, духовные лидеры и нищие – одинаково рождаемся на свет и умираем. Вот почему так важно помнить о единстве всего человечества. Куда бы я ни отправлялся и с кем бы ни беседовал, я стараюсь продвигать эту идею в надежде избавиться от преград между нами. При каждом удобном случае я улыбаюсь, и обычно мне дарят улыбку в ответ, что всех делает счастливыми».

Далай-лама отметил, что ахимса, тысячелетняя индийская традиция, тоже опирается не на страх, а на уверенность и сострадание. Примером тому межрелигиозная гармония, процветающая в Индии.

Местные вероисповедания, такие как индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм мирно сосуществуют с иноземными религиями, свидетельствуя об истинной терпимости и взаимоуважении.

Его Святейшество заметил, что, безусловно, то здесь, то там возникают сложности, но в целом Индия – единственная страна мира, где все основные религиозные традиции живут бок о бок во взаимном уважении.