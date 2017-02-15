Далай-лама торжественно открыл индийский женский парламент

Далай-лама прибыл в город Ибрахимпатнам (Индия) и принял участие в торжественном открытии первого Национального женского парламента, сообщает фонд «Сохраним Тибет!».

Далай-ламу приветствовал главный министр штата Андра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду, проводивший тибетского духовного лидера под навес.

Главная цель их собрания – передать больше полномочий в женские руки и укрепить руководящую роль женщин в обществе.

«Я обычно начинаю с приветствия моим братьям и сестрам, сегодня я хотел бы в первую очередь поздороваться с моими старшими и младшими сестрами, а уже после поприветствовать моих братьев. Женщинам необходимо развивать уверенность в своих силах. Не считайте, будто вы должны быть безвольными и покорными. В вас уже заложена способность к состраданию, его нужно сочетать со стойкостью и решительностью» - обратился с речью Далай-лама.

Почетный гость, министр городского развития Объединенного совета министров Индии Шри М. Венкая заметил, что женщины уже выполняют львиную долю общественной работы, ведь на их плечах лежит забота о детях, семье и доме, однако их труд никак не отражается в валовом национальном продукте. Он назвал женщин безымянными героями.