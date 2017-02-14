Евангелисты рассказали как будут отмечать 500-летие Реформации в Харькове

Пресс-тур по евангельским общинам пройдет 15 февраля в рамках празднования 500-летия Реформации, сообщает Объектив.

Также в течение года запланированы фестивали, концерты и выставки, посвященные началу протестантского движения.

Запланированы концерты духовной музыки и фестиваль современной молодежной культуры, встречи со школьниками и лекции в вузах, а также шествие по Харькову в защиту семейных ценностей.

"Мы ведем переговоры с горсоветом и планируем молодежную неделю в парке Горького проводить. Мы планируем сделать постояннодействующую выставку «Реформация» в каком-то из скверов Харькова: выставим информационные щиты, там будут лекторы рассказывать о Реформации" - сообщает координатор творческого отдела оргкомитета «R500» Игорь Галенко.

Пятисотлетие Реформации на Харьковщине будут праздновать в течение года. На весну запланирована акция «Чистое сердце - чистый город» и открытый фестиваль христианских театров.

***Протестантское движение возникло в Харькове 250 лет назад. Сегодня евангельские общины - это половина от общего количества городских религиозных организаций. Протестантизм зародился в Германии, а его началом считают выступление доктора богословия Мартина Лютера. 500 лет назад он призывал верующих вернуться к библейским основам христианства. Пять основных истин Реформации с тех пор не изменились.