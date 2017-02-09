Следующим Далай-ламой может стать женщина

12:16, 09 февраля 2017
Другие религии
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Фото: dalailama.ru

В Нью-Дели, Индия, Далай-лама провел несколько дней учений по просьбе фонда «Видьялока», сообщает Далай-лама.ру. 

По прибытии в дом Сингхов Его Святейшество Далай-ламу ХIV встретили гостеприимные хозяева. Они проводили Далай-ламу на помост, установленный под навесом в саду. Более 330 собравшихся, в большинстве своем молодые индийцы, встречали Его Святейшество улыбками и почтительными приветствиями.

Как только умолкли звуки «Сутры сердца», Его Святейшество обратился к собравшимся со поучительной речью.

Фото: dalailama.ru

Отвечая на вопросы из зала, Далай-лама подчеркнул, как важно никогда не сдаваться, пояснил, что искусство может сыграть значительную роль в развитии добродетелей и признал, что следующим Далай-ламой вполне может быть женщина.

Также Далай-лама прочтет лекцию «Возрождение древней индийской мудрости в современной Индии», организованную инициативным фондом «Видьялока».

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