Следующим Далай-ламой может стать женщина

В Нью-Дели, Индия, Далай-лама провел несколько дней учений по просьбе фонда «Видьялока», сообщает Далай-лама.ру.

По прибытии в дом Сингхов Его Святейшество Далай-ламу ХIV встретили гостеприимные хозяева. Они проводили Далай-ламу на помост, установленный под навесом в саду. Более 330 собравшихся, в большинстве своем молодые индийцы, встречали Его Святейшество улыбками и почтительными приветствиями.

Как только умолкли звуки «Сутры сердца», Его Святейшество обратился к собравшимся со поучительной речью.

Отвечая на вопросы из зала, Далай-лама подчеркнул, как важно никогда не сдаваться, пояснил, что искусство может сыграть значительную роль в развитии добродетелей и признал, что следующим Далай-ламой вполне может быть женщина.

Также Далай-лама прочтет лекцию «Возрождение древней индийской мудрости в современной Индии», организованную инициативным фондом «Видьялока».