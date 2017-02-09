Будущее мировых религий: социологические прогнозы на 2010-2050 года

В материале представлены основные прогнозы, тенденции демографического исследовательского центра Pew Research Center. Прогнозы основываются на актуальном охвате и географическом распространении крупнейших мировых религий, возрастных различиях, рождаемости и смертности, международной миграции и закономерностях перехода из одной религии в другую, сообщает ИНОСМИ.РУ.

— Число мусульман практически сравняется с числом христиан в мире.

— Несмотря на то, что атеистов, агностиков и других людей, кто не ассоциирует себя ни с какой конкретной религией, станет больше в таких странах, как США и Франция, их доля уменьшится в общем числе жителей земли.

— Количество приверженцев буддизма останется примерно таким же, как в 2010 году, а индуистов и иудеев станет больше, чем сейчас.

— В Европе число мусульман составит 10% от всего населения.

— В Индии по-прежнему религией большинства останется индуизм, однако, ее мусульманское население также станет самым многочисленным в мире, обогнав мусульман Индонезии.

— В США число христиан с трех четвертей населения в 2010 году снизится до двух третей в 2050 году, а иудаизм перестанет быть самой многочисленной нехристианской религией. Мусульман станет больше, чем людей, которые определяют себя как иудеев на основании религии.

— Четверо из каждых десяти христиан мира будут жить в Африке к югу от Сахары.

По состоянию на 2010 год христианство с большим отрывом было крупнейшей религией мира, обладая по подсчетам 2,2 миллиардами приверженцев, что составляет почти треть (31%) от всего 6,9-миллиардного населения Земли. Ислам занимал второе место, имея 1,6 миллиардов приверженцев, то есть 23% от всех людей.

Однако, если актуальная демографическая тенденция продолжится, ислам почти догонит лидера к середине XXI века. В период с 2010 по 2050 год ожидается, что общее население Земли вырастет до 9,3 миллиардов, то есть, на 35%. За этот же период число мусульман — среди которых в среднем много молодых людей, обеспечивающих высокую рождаемость, — по прогнозам увеличится на 73%. Число христиан тоже должно увеличиваться, но медленнее, примерно с той же скоростью (35%), что и общее увеличение населения Земли.

В результате, согласно прогнозам Pew Research Center, к 2050 году число мусульман (2,8 миллиарда или 30% населения) будет почти равно числу христиан (2,9 миллиарда или 31%), возможно, первый раз за всю историю.

За исключением буддизма, все мировые религии расположены хотя бы к небольшому росту в абсолютных показателях в ближайшие десятилетия. Число буддистов мира, как ожидается, останется примерно на том же уровне из-за низкого показателя рождаемости и старения населения в таких странах, как Китай, Таиланд и Япония.

Количество индуистов во всем мире по прогнозам увеличится на 34%, с чуть более миллиарда до почти 1,4 миллиарда, ступая примерно в ногу со средним показателем роста всего населения на земле. Иудеи, самая небольшая религиозная группа, для которой был сделан отдельный прогноз, как ожидается, вырастут на 16%, с немногим более 14 миллионов во всем мире в 2010 году до 16,1 миллиона в 2050 году.