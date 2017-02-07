Король Таиланда назначил нового буддийского патриарха страны

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) назначил заслуженного буддийского монаха Сомдет Пхра Маха Мунивонга, настоятеля монастыря Ват Ратбопхит, главой общенациональной буддийской сангкхи (монашества), новым буддийским патриархом страны, сообщает РИА-Новости, со ссылкой на газету Nation и на заявление премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча.

Генерал Прают заявил, что подал королю список из пяти наиболее уважаемых монахов, из которого монарх выбрал Сомдет Пхра Маха Мунивонга и принял окончательное решение о его назначении.

Сомдет Пхра Маха Мунивонг принадлежит к буддийской школе (монашескому ордену) Тхаммают, основанной в середине XIX века королем Сиама (ныне Таиланд) Монгкхутом (Рамой Четвертым).

Патриарх родился в июне 1927 года и в десятилетнем возрасте принял постриг в послушники. Таким образом, его монастырский "стаж" составляет более 80 лет, сообщает газета. Сомдет Пхра Маха Мунивонг имеет полученную в таиландском Буддийском университете степень бакалавра теологии и степень магистра истории и археологии, полученную в Индии. Он также является почетным доктором теологии таиландского Буддийского университета.

Пост буддийского патриарха в Таиланде является пожизненным. Этот пост был вакантным с 2013 года, так как после смерти предыдущего патриарха в Высшем совете сангкхи возникли разногласия по поводу кандидатов на замещение этого поста.

По закону, принятому в начале 80-х годов, кандидата на пост патриарха должен был избрать голосованием Высший совет сангкхи, а затем направить его кандидатуру на утверждение короля. В совете долгое время ни один кандидат не мог набрать большинства голосов. В декабре 2016 года парламент Таиланда пересмотрел закон о Высшем совете сангкхи и принял его новую редакцию, вернув право назначать патриарха царствующему монарху.

Таиландские монархи назначали буддийских патриархов с момента учреждения этого поста в царствование первого короля династии Чакри, Рамы Первого, в конце XVIII века.