В Китае в озере найдена голова древней статуи Будды

Статуя высотой примерно 12,5 футов (около 4 метров) была найдена после того, как из озера, который использовали как один из резервуаров находившейся рядом гидроэлектростанции, откачали воду, сообщает art-news.com.ua.

Эксперты отмечают, что возраст находки, скорее всего, превышает 350 лет.

По словам археологов, статуя была создана во времена эпохи династии Минь (примерно 1368-1644). Первыми эту уникальную реликвию заметили местные жители. На данный момент она находится под охраной, пока эксперты проводят различные анализы. Однако стоит отметить, что Будда сохранился на удивление хорошо. Археологи полагают, что статуя, начиная с 1958 года (именно тогда построили гидроэлектростанцию) и до сегодняшнего дня, находилась под водой, возможно, поэтому она в таком прекрасном состоянии.

Выяснилось также, что данная статуя считалась сильнейшим оберегом для древнего города Сяо Ши, который стоял прямо на месте слияния двух рек. Есть мнение, что на дне водохранилища, а именно у ног Будды, расположен древний храм. Исследователи планируют изучить его с помощью специального подводного оборудования.

Интересно! Статуя погрузилась под воду, когда примерно 60 лет назад построили водохранилище Хонмень и гидроэлектростанцию. Эксперты из НИИ археологии провинции Цзянси отметили, что в те времена в Китае еще не действовал закон об охране древностей.