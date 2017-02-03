В Черновцах появился парк Реформации

Черновицкий городской совет в процессе декоммунизации переименовал самый большой городской парк в южной части города с "Октябрьского" на парк "Реформации".

Ежегодно парк посещают тысячи людей, сообщает vsenovosti.info. Парк основан во второй половине XX века и назван Октябрьским (укр. Жовтневим), в честь Октябрьской революции. Площадь парка — около 70 га. На его территории раскинулись прогулочные тропы, два искусственных озера, спортивные площадки и поля, есть также комплекс аттракционов.

В соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" 24 января 2017 года Черновицкий городской совет изменил название парка с символа тоталитарного режима — Октябрьской революции, на европейский символ возрождения и свободы слова — парк Реформации.

Стоит отметить, что сейчас по всей стране проходит декоммунизация подобных названий: в Мариуполе Октябрьский район переименован в Центральный, в Николаеве проспект Октябрьский переименовали на Богоявленский, в Полтаве Октябрьский район стал Шевченковским, в Запорожье Октябрьский район стал Александровском, а также большое количество сел и улиц с названием "октябрьский" получили новые названия.

Значение слова "реформация" следующее — "восстановление в надлежащее состояние". Эпоха Реформации —символ свободы слова из всемирной истории, когда европейцы в XVI веке выступили против притеснения свободы слова и разгула инквизиции, и восстановили в надлежащее состояние права человека. Комментируя новое название парка, черновчане надеются, что парк Реформации всегда будет напоминать о важности свободы слова.