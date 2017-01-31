В Мелитополе буддийский монах совершил церемонию во имя добра и мира

Мелитопольцы, практикующие философию буддизма, пригласили буддийского монаха для проведения церемонии во имя мира и добра.

Об этом рассказал практикующий буддист, представитель международной дзогчен-общины в Мелитополе Денис Мирошник, сообщает сайт города Мелитополь 0619.com.ua.

С 23 по 28 января с добрым визитом Мелитополь посетил практикующий учитель, буддийский монах ордена "Ниппондзан Мёходзи" Николай Коваленко.

Он является учеником странствующего буддийского монаха Дзюнсея Терасавы. Николай Коваленко вызвал живой интерес у горожан, передвигаясь по городу в аутентичной одежде и с атрибутами буддизма. Необычный гость совершил в Мелитополе уличную практику и церемонию во имя добра и мира. Буддист пожелал Мелитополю и Украине в целом счастья и процветания.