В Таиланде от взрыва на территории буддистского храма погибли четыре человека

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В Таиланде двое местных жителей взорвали гранату на территории буддистского храма в провинции Чаченгсао во время храмовой ярмарки.

Как сообщает "Сегодня", погибли четыре человека, еще пятеро получили различные ранения.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала братьев Се Нго, состоящих в местной криминальной группировке.

Как выяснилось, нападавшие хотели таким образом расправиться с соперниками. Однако во время взрыва пострадали и люди, не связанные с оргпреступностью.