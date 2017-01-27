Протестанты будут проводить Национальный молитвенный марафон весь 2017 год

В рамках празднования 500-летия Реформации в Украине начался Национальный молитвенный марафон, который продлится весь 2017 год. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю протестанты всех городов и сел будут просить Бога о мире, защите страны и духовном пробуждении народа, сообщает Іnvictory.

По словам организаторов, весь 2017 год разделен на недельные очереди. Каждая область примет участие в марафоне дважды. Таким образом, молитва за Украину продлится все 365 дней. Первыми в марафоне приняла участие Сумская область. Далее эстафету подхватили Львовская и Донецкая области.

«Без молитвы мы не можем действовать, не в силах. Передадим огонь любви от области к области, села в город, чтобы во всей духовной молитвенной единства нам изменить Украину. От реформации сердец - до реформации церкви», - призвал верующих председатель Центрального оргкомитета R500 Павел Унгурян.

Он попросил присоединиться к молитвенному марафону в церквях, домах и семьях.