На Шри-Ланке буддисты разрушили протестантскую церковь
13:33, 24 января 2017Другие религии
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asianews.it
Группа воинствующих буддистов во главе с монахом недавно уничтожила протестантскую церковь в Пахарайя, Шри-Ланка, сообщила "Седмица" со ссылкой на информационное агентство AsiaNews.
«Сначала они угрожали нам, — сказал Камаль Васанта, новообращенный из буддистов, который является помощником настоятеля общины. — Потом они пришли с деревянными палками, железными ломами и ножами и разрушили все».
На глазах членов протестантской общины их храм был полностью уничтожен.
Шри-Ланка (Цейлон) — южно-азиатская страна с населением 22.2 млн. человек, из которых 70% являются буддистами, 13% — индуистами, 10% — мусульманами и 6% — католиками. Буддизм является официальной религией государства.
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