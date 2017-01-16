Пять древних религий, которых больше нет

Многие древние религии давно уже канули в Лету. Одни исчезли без следа, другие до сих пор влияют на ход истории.

Друидизм

О друидах мы большей частью знаем от греческих и римских авторов, в частности, львиную долю сведений современные историки черпают из «Записок о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря. Последний пишет о кровавых ритуалах кельтских жрецов – приношении жрецами в жертву преступников, пленных, а за неимением таковых – невинных людей. Все это ради получения милости от своих богов.

Плиний Старший сообщает о еще более страшном ритуале друидов – каннибализме.

Недавние археологические раскопки в английском графстве Чешир подтверждают слова Плиния. Найденная бедренная кость, расколотая вдоль, как полагают исследователи, говорит о том, что друиды таким образом получали доступ к костному мозгу.

Жрецы-друиды не имели храмов и совершали свои обряды в священных рощах, вселявших благоговейный трепет в сердца простых смертных. Любопытно, что память об этом сохранилась и в христианские времена – такие места часто считались «обиталищем дьявола».

Друидизм принято считать обычным язычеством, однако для некоторых исследователей друидизм отнюдь не примитивная религия.

Французский мыслитель Рене Генон считал, что в сакральных доктринах, проповедуемых друидами, был заключен синтез всех знаний человеческого мира.

В XVII – XVIII вв. в Британии произошел всплеск интереса к религии древних кельтов. Сегодня, по данным телеканала телеканал BBC News, к друидам себя причисляют более 10 000 британцев.

Манихейство

Религиозно-философское и эзотерическое учение – манихейство – зародилось в III веке н. э. на Ближнем Востоке и к XI веку распространилось на территориях от Северной Африки до Китая. Манихейство иногда называют синкретической религией, так как в ней можно обнаружить черты зороастризма, неоплатонизма, христианства и буддизма.

Родоначальником манихейства считают выходца из персидского княжеского рода Сураика (214-277), прозванного Мани. Проповедник ставил себя в один ряд с Иисусом и Буддой. В частности, на параллели с Христом указывает его следующее высказывание: «после того как я уйду из мира и отправлюсь в дом моих людей, соберу я всех избранных, которые уверовали в меня, в том месте; возьму я каждого к себе».

В основе манихейского учения лежит дуализм – противопоставление Света и Тьмы, Добра и Зла. Однако в своей картине мира Мани исходил из равноправного взаимодействия противоположных начал. Тем самым он освобождал от ответственности бога за существование в мире зла.

Современные исследователи называют манихейство «эзотеризмом без верхушки» из-за отказа признавать существование Единицы – полного Абсолюта. Манихеи делали акцент на законе космического равновесия, в котором окончательная победа Добра или Зла означала бы коллапс Вселенной.

Сегодня манихейство является синонимом «мировой ереси», так как это учение долгое время успешно проникало во многие религии и культурные контексты. Следы манихейства можно также обнаружить в обрядах славянского язычества и структуре масонских лож.

Зороастризм

Зороастризм – первая книжная пророческая религия. Ее учение основываются на откровениях Спитамы Заратуштры, полученные им от бога Ахура Мазды. Историки очень расплывчато датируют годы жизни пророка – от начала 2 тысячелетия до н. э. до 6 века до н. э. Местом возникновения зороастризма, по мнению большинства исследователей, является Северо-Восточный Иран. Однако некоторые считают, что религия могла зародиться на Южном Урале.

Проповеди Заратуштры носили большей частью этический характер, обличающий деяния арийских вождей и колдунов. В них пророк осуждал насилие, грабеж и кровавые ритуалы, восхвалял честность и труд, а также призывал к миру.

Основные постулаты веры зороастрийцев собраны в священной книге – Авесте. Зороастризм апеллирует к онтологической оппозиции добра и зла, однако в полном смысле дуалистической религией его считать нельзя: зороастрийцы верили в Единого Бога, творца всего сущего. Зороастризм можно назвать религией добродетели: личное спасение не было главной целью учения, достаточно было исполнять свой долг верующего, труженика и семьянина.

К настоящему времени зороастризм практически растворился в исламе, но небольшие общины его приверженцев еще существуют в Иране (гебры) и Индии (парсы). Сегодня в мире насчитывается менее 100 тыс. последователей зороастризма. Сохранились и некоторые обряды. Парсы, например, чтобы не осквернять священные стихии – огонь, воду, землю и воздух – хоронят умерших в «башнях молчания», отдавая тела на растерзание грифам. Парсом, как известно, был Фредди Меркьюри.

Митраизм

Митраистские барельефы, вырезанные на скалах и камнях, можно найти во многих странах западных провинций Римской империи – от Германии до Британии. Персидский культ Митры, начиная с I века н. э. через римских солдат стал проникать в Южную Европу и очень быстро завоевал там популярность. Митреумы вплоть до IV века оставались центрами религиозной жизни Рима.

Митра – воплощение образа солнечного бога и символ плодородия, но он также был гарантом закона и порядка. Митра покровительствовал тем, кто ведет праведный образ жизни, но был суров к законопреступникам и лжецам. Культ Митры был весьма популярен среди низов, так как провозглашал равенство и прельщал загробной жизнью.

Митраизм и внешне, и по содержанию обнаруживал заметные сходства с распространявшимся в тот период на территории Римской империи христианством.

Места вероисповедания обоих культов находились преимущественно в пещерах, там выстраивались алтари, на заднем плане которых высекались изображения спасителей человечества – Митры и Иисуса. Обе религии практиковали омовение, а также причастие хлебом и вином.

Менее гибкий митраизм не выдержал в итоге конкуренции с христианством и уступил. Однако влияние культа Митры все еще дает о себе знать. Например, в основе корриды лежит одно из деяний Митры – принесения в жертву священного быка.

Сабеизм

Большинство источников склоняются к мнению, что сабеизм – приверженцы которой почитали небесные светила – доисламская религия, сложившаяся на территориях Месопотамии, Аравии, Сирии и Малой Азии. Ее истоки следует искать в Вавилонской и Халдейской астрологии.

Арабский писатель Аль-Союти говорил о неком Сетх’е (его также называли Гермесом) как основателе сабеизма. Пирамиды, которые строили сабеи, с одной стороны рассматривались как модель планетарной системы, а с другой – как гробницы Сетх’а и Идриса – последний в исламе считается пророком, астрономом и математиком и отождествляется с библейским Енохом.

Средневековый хронист Ахмед Бен-Яхуа указывал на то, что каждая пирамида была посвящена определенной звезде или ее Правителю. Сабеи, по словам хронистов, стекались к пирамидам и, обратившись к Северу, пели молитвы семь раз.

Британский специалист по древней астрономии Уилсон считал, что это могли быть египетские пирамиды, которые он называл «монументальными памятниками, оставленными сабейскими миссионерами с Востока».

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