Ученые выяснили, представители какой религии самые образованные

Иудеи являются самыми образованными в сравнении с представителями других религий, так как дольше всех получают образование — в среднем 13,4 лет у мужчин и женщин, что более чем вдвое превышает аналогичные показатели у мусульман и индуистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну крупнейших социологических служб США Pew Research Center (PRC).

Следом за иудеями по продолжительности обучения идут христиане — 9,5 лет у мужчин и 9,1 лет у женщин. Затем атеисты и агностики — 9,2 и 8,5 лет. Потом буддисты — 8,5 и 7,4 лет. У мусульман мужчины получают образование в среднем 6,4 лет, а женщины 4,9 года. У индуистов — 6,9 и 4,2 соответственно.

"Эти разрывы в уровне образования частично зависят от того, как религиозные группы сосредоточены по всему миру. Например, подавляющее большинство иудеев живут в США и Израиле — экономически развитых странах с высоким уровнем образования в целом. А низкий уровень среди индуистов обуславливает тот факт, что 98 % взрослых индуистов живут в развивающихся странах — Индии, Непале, Бангладеш", — поясняют ученые.

Исследователи также увидели разрыв в уровне образованности между религиозными группами, проживающими в одном регионе. Так, христиане стран Африки более образованны чем их мусульманские соседи. Социологи это связывают с особенностью миссионерской деятельности среди африканцев, которая велась во времена колониальных империй.

Во всех группах, кроме иудеев, ученые обнаружили существенный гендерный разрыв в продолжительности обучения. "Тем не менее, этот разрыв со временем постепенно снижаются, так как религиозные группы с самым низким уровнем образования – мусульмане и индуисты — совершили самые большие успехи в этой сфере в последнюю четверть века", — говорится в отчете PRC.