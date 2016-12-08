Кабмин утвердил план празднования в Украине 500-летия Реформации в 2017 году

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию в Украине 500-летия Реформации, который предусматривает освещение ее истории в учебных заведениях и проведение в Киеве Фестиваля духовной христианской музыки и пения.

Как говорится в сообщении Правительственного портала, соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 декабря.

«Реформация не ограничилась Центральной и Западной Европой, а стала безусловным фактом духовной жизни Восточной Европы, в частности и Украины», - отметила во время выступления заместитель Министра культуры Тамара Мазур.

«Идеи Реформации символизировали на украинских землях новый этап развития образования, науки, книгопечатания, утверждение самодостаточности родного языка, идеи веротерпимости и свободы совести. В настоящее время они находят новые толкования в контексте общего взаимообусловленного развития глобальных трансформаций и национальных культур. Рецепция Украиной культуры Реформации в значительной степени изменила вектор развития ее общества, заложила основы толерантности и плюрализма его религиозно-культурной жизни и стала неотъемлемой составляющей национальной истории и религиозной карты Украины. Кроме того, протестантские религиозные организации достаточно широко представлены в нашей стране и занимают весомое место в общественном секторе».

Заместитель Министра культуры отметила, что протестантские организации активно участвуют в межрелигиозных и межконфессиональных объединениях и проявляют высокую общественную активность в консультативно-совещательных объединениях при высших органах исполнительной власти. В частности, такие объединения действуют при Кабинете Министров Украины, в Министерстве культуры Украины, Министерстве образования и науки Украины, Министерстве обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Министерстве внутренних дел Украины, Министерстве здравоохранения Украины.

Тамара Мазур также отметила, что государство высоко ценит деятельность протестантских организаций, в частности в социальной сфере: оказание помощи вынужденным переселенцам и воинам АТО.

«На 2017 год приходится юбилейная дата — 500 лет Реформационного движения в Европе. В большинстве европейских стран запланированы масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате. На международной арене украинские протестанты вместе со своими единоверцами из других государств-партнеров были и остаются мощным источником популяризации и лоббирования интересов нашего государства. Учитывая вышеперечисленное и значительный позитивный вклад протестантского сообщества Украины в общественное развитие, наше государство не может быть в стороне от этого знаменательного события», - сказала Тамара Мазур.

Согласно утвержденному Плану мероприятий торжества по случаю 500-летия Реформации продлятся в течение 2017 года. В частности, запланирован ряд тематических научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, других научных и просветительских мероприятий. В учебных заведениях состоятся тематические мероприятия по освещению истории Реформации. На общенациональном общественном телеканале состоится трансляция циклов тематических теле - и радиопередач, демонстрация соответствующих документальных и художественных фильмов, посвященных истории Реформации.

В Киеве при участии представителей протестантских религиозных организаций будет проведен Фестиваль духовной христианской музыки и пения. В с. Пересопница Ровенской области в мае 2017 года состоится «Духовный национальный собор», а также на октябрь 2017 года запланировано проведение на Хмельнитчине Всеукраинской научно-практической конференции «Религия и церковь как фактор исторических и общественных процессов Восточной Европы».

К 500-летию Реформации будут подготовлены и выпущены научные, научно-популярные труды и произведения деятелей Реформации, созданы музейные экспозиции.

Состоится выпуск памятной монеты и конверта с оригинальной маркой, посвященных 500-летию Реформации.