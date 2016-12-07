Индуисты обиделись на пивоварню, которая выпустила пиво в честь четырех индуистских божеств

Пивоварня Ibosim Brewhouse, первая микропивоварня на острове Ибица, выпустила линейку IPA, получивших названия Shiva, Kali, Ganesha и Hanuman. Как сообщает profibeer.ru, на этикетках пива были изображены соответствующие индуистские божества.

Раджан Зед, проживающий в США индуистский лидер, выступил с протестом против действий пивоварни – по его словам, древнюю религию оскорбляют связи с алкоголем и коммерцией.

«Бог Шива, богиня Кали, бог Ганеша и бог Хануман высоко чтимы индуистами, и они должны почитаться в храмах и домашних святилищах, а не использоваться для продажи пива и утоления жажды денег, — говорится в заявлении господина Зеда. — Связь этих божеств с алкогольными напитками – это огромное неуважение, это оскорбляет верующих. Индуизм – старейшая и третья по числу последователей религия. Его исповедуют около миллиарда человек. Символы любой религии, крупной или малой, нельзя использовать неподобающим образом».

Испанская пивоварня выступила с извинением и заявила, что не хотела обидеть верующих. Пивовары пояснили, что использовали символику, связанную с Индией, чтобы подчеркнуть историческое происхождение индиа пейл-эля. Они также подчеркнули, что на острове Ибица принято свободно использовать отсылки к различным культурам и религиям, и напомнили, что это пиво уже несколько месяцев не продается – это был лимитированный релиз 2015 года.

Раджан Зед уже не первый раз порицает крафтовых пивоваров от лица всех индуистов: совсем недавно он выступил с заявлением против бельгийской пивоварни The Musketeers Brewery, разместившей на этикетке своего IPA изображение Ганеши. Кроме того, индуистов оскорбляли песни Шерил Коул, сериал «Сонная лощина», игра Overwatch и даже китайские товары с «Алиэкспресса».