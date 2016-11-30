Американские ученые исследовали деятельность головного мозга мормонов
Американские ученые провели исследования, которые показали влияние религии на чувство удовлетворения у верующих мормонов. Эксперимент показал, что люди с близким к фанатичному отношению к религии испытывают такое же удовольствие, которое приносят музыка или азартные игры.
Ученые из из Университета штата Юта проводили исследования деятельности головного мозга 19 молодых мормонов.
Уровень удовлетворенности определялся с помощью технологии компьютерного сканирования.
С помощью МРТ ученые наблюдали за активностью родных участков мозга молодых людей после чтения религиозных текстов.
Показатели МТР показали у добровольцев ощущение удовлетворения, которые близки к показателям после прослушивания любимой музыки или партии азартной игры.
Ученые объясняют, что такие эксперименты помогают объяснить влияние религии на общество.