В Шри-Ланке мусульмане и христиане заявляют об экстремизме буддистских монахов

Мусульмане и христиане Шри-Ланки заявляют о безнаказанности, которой пользуются в стране экстремистски настроенные буддистские монахи.

Как сообщает "Голос ислама", при практическом бездействии полиции экстремисты терроризируют представителей религиозных и этнических меньшинств.

16 ноября буддист Гнанасара Хими, лидер экстремистской монашеской организации «Боду Бала Сена» обрушился с гневными нападками на ланкийскую полицию за то, что она арестовала другого экстремиста – Суреша Прасада, именующего себя «спасителем сингальцев» и угрожавшего взрывать мусульман. Хими дал полиции 24 часа на арест мусульманина Абдула Разика, секретаря исламской организации «Шри-Ланка Таухид Джамат». В противном случае, буддистский монах обещал устроить мусульманам «кровавую баню».

В итоге, полиция арестовала Разика, что привело к буре возмущения в мусульманской общине. Мусульманский совет Шри-Ланки подал жалобу на генерального инспектора полиции, однако Гнанасара Хими так и не был наказан за свои экстремистские выходки.

Другой экстремист буддистский монах – Ампитийе Сумангалы Хими - настоятель храма в Баттикалоа оскорблял и осыпал угрозами этнического тамила. При этом поблизости находился полицейский, который даже не пытался прекратить инцидент.

Представители религиозных и этнических меньшинств Шри-Ланки заявляют, что такого рода инциденты представляют собой открытое нарушение законов страны, не только запрещающих дискриминацию, но и предусматривающих наказание за такие преступления сроком до 10 лет.

А августе этого года ланкийские правозащитники подали в Комитет по искоренению расовой дискриминации документ, в котором сообщали, что в течение года в островном государстве было отмечено 132 случая дискриминации по отношению к христианам и 141 случай – по отношению к мусульманам.

Сегодня христианская и мусульманская община требуют, чтобы полиция отказалась от двойных стандартов и встала на путь противостояния насилию на религиозной почве. Представители меньшинств настаивают на том, что отношение к буддистским монахам, совершающим агрессивные действия, должно быть таким же, как и к остальным гражданам страны.